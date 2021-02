Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò | la clamorosa reazione del fidanzato Giuliano VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 16 febbraio 2021)siIn tanti aspettavano questo momento è alla fine è arrivato. Nel pomeriggio di sabatosi è avvicinato ae si èto a lei. Nello specifico, il ragazzo le ha confessato di fatto di provare un reale interesse nei suoi confronti e di esser disposto a fare un passo avanti qualora lei fosse disponibile. “Fosse stato per me. A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio ...