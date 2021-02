Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò | scatta il bacio passionale | video

GrandeFratello : Sta sbocciando un nuovo amore nella Casa di #GFVIP? Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda e i due sono sempre pi… - GrandeFratello : Andrea Zenga e Rosalinda hanno vissuto una settimana intensa... e ricca di emozioni. I loro mondi sono decisamente… - trash_italiano : Ho bisogno di un Andrea Zenga - chiara2005 : #gregorelli #rosmello #PRELEMI #GFVIP #zorzando Che ne pensate obiettivamente di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò,… - IoSto_Con_TZ : RT @Giadaarco: Dopo ore ad aspettare, posso andare a dormire felice. Ma soprattutto PERCHÉ NON HO UN ANDREA ZENGA NELLA MIA VITA? #tzvip #z… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Tra presunti voti pilotati e bot non c'è pace per il GfVip . In rete circola uno scambio di messaggi tra fan che proverebbe l'utilizzo di un bot che avrebbe salvato. Inutile dire che ha sottolineare l'accaduto sono i fan avversari. L'accusa di usare un bot non è nuova ed è già capitata ai fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Ma un utente ...I due concorrenti di Alfonso Signorini si sono lasciati andare durante la notte dopo giorni di attrazione reciproca. Ecco cosa è ...Sorpresa nella notte al Grande Fratello Vip 5. Il reality show si avvia alla conclusione riservando un colpo di scena: il bacio tra Rosalinda ...Grande Fratello Vip: scatta il primo vero bacio passionale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (VIDEO) Tanto tuonò che piovve come si suol dire. Difatti ...