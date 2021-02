Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò | notte bollente al GF Vip Proprio nel letto di Dayane Mello…

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Era chiaro che Alfonso Signorini avrebbe parlato dell’avvicinamento dinella nuova puntata del GF Vip e così è stato. Prima ha separato i due, poi mandato in onda le ultime clip dalla Casa per commentarle con loro. E è venuta fuori unamolto presa anche se ancora combattuta perché fidanzata da 10 anni con Giuliano Condorelli. “Abbiamo spesso evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardandolo ho provato delle sensazioni che a parole non riesco a descrivere. Un mix fra star male e star bene. Il cuore batteva a mille”, le parole di lei. E il figlio di Walter: “Era tanto che non mi piaceva così una ragazza. Mi ha colpito molto”. “Avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che preoccupa di più tutt’ora. Io non ho niente da perdere, mi ...