Andrea Damante dimentica la De Lellis | San Valentino di fuoco

(Di martedì 16 febbraio 2021)dopo una serie di tira e molla con Giulia Desembra aver chiuso col passato, passando Sancon la sua fiamma(Instagram)nasce a Gela il 9 marzo del 1990. È un famosissimo influencer ed ex modello che deve la sua fama al suo fascino, grazie al quale partecipa ad un’edizione del dating show Uomini e Donne, in cui ricoprì il ruolo di tronista. Nel corso della trasmissione conosce Giulia De, la ragazza che lo conquisterà e che verrà scelta dall’ex modello. I due continuano il loro rapporto anche fuori dal programma, una relazione però che potremmo definire tormentata quella tra i due.fu accusato dalla Dedi ...

infoitcultura : Andrea Damante sul lago di Como: ecco chi c'è nel suo cuore dopo Giulia de Lellis - infoitcultura : Andrea Damante pazzo di Elisa a San Valentino: il gesto, De Lellis addio - infoitcultura : Andrea Damante, il bacio con Elisa Visari - infoitcultura : Andrea Damante il primo bacio social con Elisa Visari arriva a San Valentino foto - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante raccontano l'amore a gonfie vele con i nuovi partner -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

Le hanno attribuito un flirt con, con cui è stata paparazzata. 'Nulla di più falso. Non c'è stato nulla fra di noi, mai. È solo un amico!'. Sabina Donadio... ma grandissimo stronzo (@kissme_youfool) February 15, 2021 ora basta mi appello a Giulia De Lellis, Fedez eche Tommaso lo conoscono ABBIAMO BISOGNO DI VOI PER MANDARLO IN FINALE #...Duro attacco di Giulia De Lellis ad alcune donne famose: l'influencer ha usato Instagram per replicare alle frecciatine che riceverebbe da colleghe.Giulia De Lellis sbotta sui social: “L’invidia vi fa diventare cattivi e brutti” Giulia De Lellis, nella serata di ieri si è resa protagonista di un duro ...