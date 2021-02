Ancelotti: “Voglio riportare l’Everton in Europa. Guardiola? E’ uno dei migliori al mondo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha presentato in conferenza stampa il big match di domani contro il Manchester City di Guardiola: “Pep, per ciò che sta facendo anno dopo anno, deve essere considerato uno dei migliori allenatori al mondo. Noi però vogliamo tornare in Europa e, nonostante i pronostici sfavorevoli, nel calcio non si può mai dire mai. Il nostro obiettivo non cambierà di certo con questa gara, ma io sono fiducioso e credo che le nostre prossime due partite andranno bene”. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Carlo, tecnico del, ha presentato in conferenza stampa il big match di domani contro il Manchester City di: “Pep, per ciò che sta facendo anno dopo anno, deve essere considerato uno deiallenatori al. Noi però vogliamo tornare ine, nonostante i pronostici sfavorevoli, nel calcio non si può mai dire mai. Il nostro obiettivo non cambierà di certo con questa gara, ma io sono fiducioso e credo che le nostre prossime due partite andranno bene”. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

