Amsterdam: pattinatore finisce in acqua nel canale ghiacciato (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ diventato virale nelle ultime ore il video di un uomo che a petto nudo pattinava in un canale di Amsterdam per poi finire nell’acqua ghiacciata Ad Amsterdam un uomo molto temerario ha deciso di voler pattinare lungo i canali ghiacciati a dorso nudo. Le eccezionali temperature rigide di questi giorni hanno infatti congelato gran parte dei canali, fiumi e laghi di mezza Europa. La colata di aria gelida russa ha portato la colonnina di mercurio oltre i 10 gradi sotto lo zero in tantissime località in particolare le zone del centro nord del continente. Anche l’Italia è stata interessata parzialmente dall’ondata di freddo che ha portato la neve fin sulle spiagge delle città sulla costa adriatica. Il pattinaggio nei canali Dozzine di persone hanno approfittato per divertirsi con i pattini lungo lo storico ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ diventato virale nelle ultime ore il video di un uomo che a petto nudo pattinava in undiper poi finire nell’ghiacciata Adun uomo molto temerario ha deciso di voler pattinare lungo i canali ghiacciati a dorso nudo. Le eccezionali temperature rigide di questi giorni hanno infatti congelato gran parte dei canali, fiumi e laghi di mezza Europa. La colata di aria gelida russa ha portato la colonnina di mercurio oltre i 10 gradi sotto lo zero in tantissime località in particolare le zone del centro nord del continente. Anche l’Italia è stata interessata parzialmente dall’ondata di freddo che ha portato la neve fin sulle spiagge delle città sulla costa adriatica. Il pattinaggio nei canali Dozzine di persone hanno approfittato per divertirsi con i pattini lungo lo storico ...

serenel14278447 : Amsterdam, il ghiaccio nel canale è troppo sottile: il pattinatore finisce in acqua - MarcelloArresto : Amsterdam, il ghiaccio nel canale è troppo sottile: il pattinatore finisce in acqua - Italia_Notizie : Amsterdam, il ghiaccio nel canale è troppo sottile: il pattinatore finisce in acqua - repubblica : Amsterdam, il ghiaccio nel canale è troppo sottile: il pattinatore finisce in acqua -