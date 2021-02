Amici, Kledi Kadiu di nuovo papà: «Ad agosto arriverà? una nuova gioia. Siamo al settimo cielo» (Di martedì 16 febbraio 2021) Kledi Kadiu diventerà papà per la seconda volta. Kledi Kadiu, ex storico ballerino di “Amici”, ha dato il lieto annuncio assieme alla moglie Charlotte Lazzari: “Ad agosto – ha fatto sapere su Instagram – arriverà? una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”. Amici, Kledi Kadiu PAPA’, L’ANNUCIO CON CHARLOTTE LAZZARI Kledi Kadiu, con un post sul social ha annunciato che diventerà presto papà. A fianco di uno scatto che lo vede in compagnia della moglie Charlotte Lazzari mentre mostrano felici un’ecografia, ha scritto: “La famiglia sta per allargarsi! Ad ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 febbraio 2021)diventeràper la seconda volta., ex storico ballerino di “”, ha dato il lieto annuncio assieme alla moglie Charlotte Lazzari: “Ad– ha fatto sapere su Instagram –? unadavvero al”.PAPA’, L’ANNUCIO CON CHARLOTTE LAZZARI, con un post sul social ha annunciato che diventerà presto. A fianco di uno scatto che lo vede in compagnia della moglie Charlotte Lazzari mentre mostrano felici un’ecografia, ha scritto: “La famiglia sta per allargarsi! Ad ...

