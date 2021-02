Ambra Angiolini testimonial in Regione per prevenzione e cura dei disturbi alimentari (Di martedì 16 febbraio 2021) La Regione Lombardia ha dato in via libera ad una legge per prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il provvedimento prevede tra l’altro l’istituzione di una Rete regionale per la prevenzione e la cura e l’implementazione in ogni Asst di interventi ambulatoriali per l’intercettazione precoce, la diagnosi e l’eventuale invio dei pazienti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 16 febbraio 2021) LaLombardia ha dato in via libera ad una legge per prevenire ere idella nutrizione e dell’alimentazione. Il provvedimento prevede tra l’altro l’istituzione di una Rete regionale per lae lae l’implementazione in ogni Asst di interventi ambulatoriali per l’intercettazione precoce, la diagnosi e l’eventuale invio dei pazienti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

PernaMaurizio : @aomacheguardi Allegri, Ambra Angiolini, Del Piero e Chiellini... - bakotipe : @raffaellapaita @ItaliaViva Per poi farle dimettere da ministri senza farle parlare alla conferenza stampa e poi ri… - crotti8 : RT @MillaCarbo1: Gli ho cantato “t’appartengo” di Ambra Angiolini, ora non mi parla più. - banahnnah : RT @MillaCarbo1: Gli ho cantato “t’appartengo” di Ambra Angiolini, ora non mi parla più. - MillaCarbo1 : Gli ho cantato “t’appartengo” di Ambra Angiolini, ora non mi parla più. -