Altro che ‘governo dei migliori’ | ecco quello senz’anima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Alto Profilo”, disse l’uomo del Colle. Quando la polizia fa la foto segnaletica obbliga l’arrestato a due posizioni: di fronte e di “profilo” appunto. Dicesi “alto profilo” quando l’arrestato, essendo basso, per arrivare al riquadro d’ordinanza deve salire su uno sgabello. Per San Valentino, tutti gli innamorati di San Mario Draghi avevano rispolverato cuori, cuoricini, anelli intrecciati, ma dopo una manciata di ore ha cominciato a deludere, presentando la lista equilibrista dei ministri, di cui ben otto sono presi dal governo precedente più altri tre di seconda fascia dello stesso governo: in tutto 11 su 23, cioè il 50%. Bel risultato per essere un governo alternativo al Conte II, ritenuto unanimemente il governo degli incompetenti, degli improvvisati e degli anti-Mes “ideologici”. Lo ha capito anche il piccolo visir, Matteo d’Arabia, che ora abbandona il Mes come zavorra, visto che ...