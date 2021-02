Alperia | Fitch conferma il rating come ' BBB' con outlook stabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Padova, 16 feb. (Labitalia) - L'agenzia dihato adSpa ildi lungo termine al livello BBB, con”. Ladeltiene conto del nuovo business plan One Vision 2020-24 approvato dagli organi dialla fine dell'anno scorso, che ha definito le priorità strategiche e la politica finanziaria (indebitamento netto/Ebitda massimo di 2,5xEbitda), della sana struttura patrimoniale, delle buone performance che l'agenzia presume per il 2020, di un business mix che risentirà della forte spinta verso la transizione energeticatrend trainante del settore seppure in contesto economico di incertezza. L'...