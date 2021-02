Allarme varianti, mentre in Italia si litiga, l’arma del lockdown rigido premia Germania e Regno Unito (Di martedì 16 febbraio 2021) Prima di preoccupare l’Italia, le varianti di Covid-19 hanno invaso già diversi Paesi d’Europa e del mondo. Su territorio nazionale la lotta alle mutazioni è solo agli inizi, con la polemica di un lockdown totale che torna a spaventare. Per le realtà estere e in particolare europee invece le misure restrittive vanno avanti, facendosi esempi di differenti strategie di lotta. Le mosse della Germania Il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert parla di «una nuvola scura portata da un pericolo molto serio», Angela Merkel «di rischi disastrosi». La Germania è alle prese con la lotta alla variante “inglese”, individuata già in diverse parti del Paese e con buone probabilità presente sul territorio tedesco già da novembre. Ad averlo fatto sapere era stato a dicembre l’Hannoversche Allgemeine ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Prima di preoccupare l’, ledi Covid-19 hanno invaso già diversi Paesi d’Europa e del mondo. Su territorio nazionale la lotta alle mutazioni è solo agli inizi, con la polemica di untotale che torna a spaventare. Per le realtà estere e in particolare europee invece le misure restrittive vanno avanti, facendosi esempi di differenti strategie di lotta. Le mosse dellaIl portavoce del governo tedesco Steffen Seibert parla di «una nuvola scura portata da un pericolo molto serio», Angela Merkel «di rischi disastrosi». Laè alle prese con la lotta alla variante “inglese”, individuata già in diverse parti del Paese e con buone probabilità presente sul territorio tedesco già da novembre. Ad averlo fatto sapere era stato a dicembre l’Hannoversche Allgemeine ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, allarme varianti in Italia | Gli esperti: 'Rafforzare le misure' #coronavirus - Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - fanpage : Diffusi i dati in Umbria, è boom di casi Covid nei bambini 0-5 e 6-10 anni. - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, allarme #varianti. Esperti: 'Rafforzare misure' - gigicalesso : RT @ilmanifesto: IL GRANDE FREDDO #ilmanifesto #laprima Prima ancora della fiducia, la Lega già attacca. Lo stop agli impianti sciistici… -