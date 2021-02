Alessia Marcuzzi lo scatto bollente incanta i social | senza veli alla finestra | boom di like

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 febbraio 2021)diper locondiviso d’che sul suo accountha pubblicato una foto dove si mostra in tutta la sua bellezza. La showgirl che attualmente è impegnata sul set de Le Iene dove si è integrata perfettamente con lo staff del programma di denuncia, ama apparire suied è tra le prime showgirl ad aver fatto crescere la sua immagine in rete, puntando su un personal branding che è cresciuto notevolmente negli ultimi anni.fonte Instagramconquista il titolo d’icona deiIl sitoLa Pinella si evolve giorno dopo giorno e in questi ultimi anni si è adeguato ai ...