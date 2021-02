Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip e si rivolge a Laura Pausini (Di martedì 16 febbraio 2021) Alda D’Eusanio è stata squalificata pochi giorni fa dal Grande Fratello Vip dopo aver ripetutamente pronunciato frasi di cattivo gusto. L’ultima, nei confronti della cantante Laura Pausini, ha costretto Mediaset ad intervenire e a cacciare la donna dal reality. Laura Pausini aveva nel frattempo annunciato azioni legali per difendersi dalle gravi accuse della D’Eusanio, la quale oggi, dopo giorni, ha deciso di rompere il silenzio e di chiedere scusa. Questo il messaggio che Alda ha pubblicato sui suoi social: Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza ... Leggi su trendit (Di martedì 16 febbraio 2021)è statata pochi giorni fa dalVipaver ripetutamente pronunciato frasi di cattivo gusto. L’ultima, nei confronti della cantante, ha costretto Mediaset ad intervenire e a cacciare la donna dal reality.aveva nel frattempo annunciato azioni legali per difendersi dalle gravi accuse della, la quale oggi,giorni, ha deciso dire ile di chiedere scusa. Questo il messaggio cheha pubblicato sui suoi social: Cara, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza ...

