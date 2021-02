Alda D’Eusanio, la richiesta di perdono a Laura Pausini (Di martedì 16 febbraio 2021) In seguito alle gravi dichiarazioni pronunciate sul conto di Laura Pausini, Alda D’Eusanio ha rotto il silenzio, facendo le proprie scuse alla cantante. Alda D’Eusanio, le scuse pubbliche a Laura Pausini dopo la squalifica dal GF Vip su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) In seguito alle gravi dichiarazioni pronunciate sul conto diha rotto il silenzio, facendo le proprie scuse alla cantante., le scuse pubbliche adopo la squalifica dal GF Vip su Notizie.it.

Daniela_chuck : RT @__occhiprofondi: Per Alda D'Eusanio: qual è la tua canzone preferita di Laura Pausini? #gflateshow - ilgiornale : Alda D'Eusanio rompe il silenzio dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip. Le sue parole sorprendono nuovamente… - __occhiprofondi : Per Alda D'Eusanio: qual è la tua canzone preferita di Laura Pausini? #gflateshow - distrettododici : domanda ad alda d'eusanio: come stai? - ElisaDiGiacomo : Alda D’Eusanio scrive una missiva a Laura Pausini: ‘Scusa per avere offeso tuo marito’ -

