Alaba lascia il Bayern Monaco dopo 13 anni | pronto il nuovo contratto con il Real Madrid

David Alaba è ancora considerato un grandissimo calciatore in grado di fare la differenza a livello europeo. Il calciatore austriaco ha deciso di lasciare il Bayern Monaco a parametro zero, nel suo futuro ci sarà il Real Madrid: è già pronto un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. L'annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa: "Ho deciso di fare qualcosa di nuovo. Non è stata una decisione facile perché sono stato qui per 13 anni. Mi sono sempre sentito trattato bene dal Bayern, sono riconoscente per quanto hanno fatto per me. Il Bayern è la mia famiglia, qui ho vissuto 13 anni incredibili".

