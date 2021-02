Alaba annuncia | “E’ la mia ultima stagione al Bayern” Il suo futuro sarà al Real Madrid

(Di martedì 16 febbraio 2021) In conferenza stampa, l’esterno delMonaco ha sciolto le riserve sul suo. Questi saranno i suoi ultimi mesi alMonaco: “Ho preso la decisione di provare qualcosa di nuovo a partire dalla prossima. È stata una decisione molto difficile dire addio a questo club dopo 13 anni. Non ho intenzione di dire nulla sulla mia prossima destinazione ancora”. Ora quindi è tutto ufficiale, una decisione che comunque era risaputa da tempo. Ildel forte austriaco è in Spagna, al. Foto: TwitterMonaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'austriaco lascerà la Baviera a fine stagione. Il terzino ha annunciato in conferenza stampa che quella in corso sarà la sua ultima stagione nel club bavarese.