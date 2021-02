Al PalaSpirà la Fase 1 bis delle vaccinazioni | 260 somministrazioni il primo giorno

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 febbraio 2021) È partita martedì mattina la1 bis della Campagna Vaccinale anti-Covid aldi Spirano,territoriale gestita dall’ASST Bergamo Ovest. Da oggi, e fino a lunedì, saranno vaccinati i farmacisti, il personale degli ambulatori accreditati e i medici liberi professionisti, il personale di studio, i dentisti, gli odontoiatri etc. La1 bis proseguirà martedì prossimo con gli Over 80, poi con le RSD, residenzialità psichiatrica, Assistenza Domiciliare e loro operatori, Centri Diurni, privilegiando la somministrazione nella propria struttura. Nei 1.200 mq della struttura, Comune di Spirano e ASST, con il prezioso supporto degli Alpini e della Protezione civile (per gestire l’afflusso e i parcheggi), hanno allestito 11 postazioni/linee vaccinali, 6quali già attive oggi. Il personale ...