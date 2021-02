Adidas | avvia cessione controllata Usa Reebok

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Berlino, 16 feb. (Adnkronos/Dpa) - Il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivohato ladella suaUsa. Ad annunciarlo è la stessaprecisando che punta a concentrarsi sul rafforzamento della posizione del marchio principalesul mercato globale. "Dopo un'attenta valutazione, siamo giunti alla conclusione chesaranno in grado di realizzare in modo significativamente migliore il loro potenziale di crescita indipendentemente l'uno dall'altro", commenta il Ceo di, Kasper Rorsted. "Nei prossimi mesi lavoreremo per garantire un futuro di successo per il marchioe per i suoi dipendenti", sottolinea Rorsted.