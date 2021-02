"Adesso chiedi i soldi?". Zingaretti, un uomo senza vergogna: doppio sfregio agli italiani, la Meloni lo asfalta (Di martedì 16 febbraio 2021) Giorgia Meloni attacca Nicola Zingaretti che forse non si è reso conto che finora nella maggioranza di governo c'era lui. Il segretario del Partito democratico infatti ha scritto in una nota riferendosi al prolungamento della chiusura degli impianti: “Il Governo si adoperi subito per indennizzi e ristori a chi è stato colpito”. Una frase che ha suscitato l'ironia della leader di Fratelli d'Italia che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter lo ha messo di fronte alla realtà: “Zingaretti smemorato si appella a Zingaretti. Qualcuno gli ricordi che lui e il Pd sono al Governo fin dall'inizio della pandemia”. E ancora, ha sottolineato la Meloni: “Chi vive e lavora in montagna non merita di essere preso in giro così”. Il segretario dem aveva infatti messo nero su bianco queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Giorgiaattacca Nicolache forse non si è reso conto che finora nella maggioranza di governo c'era lui. Il segretario del Partito democratico infatti ha scritto in una nota riferendosi al prolungamento della chiusura degli impianti: “Il Governo si adoperi subito per indennizzi e ristori a chi è stato colpito”. Una frase che ha suscitato l'ironia della leader di Fratelli d'Italia che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter lo ha messo di fronte alla realtà: “smemorato si appella a. Qualcuno gli ricordi che lui e il Pd sono al Governo fin dall'inizio della pandemia”. E ancora, ha sottolineato la: “Chi vive e lavora in montagna non merita di essere preso in giro così”. Il segretario dem aveva infatti messo nero su bianco queste ...

