Acquisisci punteggio e nuove competenze con le nuove straordinarie promozioni di Eurosofia

Ultime Notizie dalla rete : Acquisisci punteggio

Orizzonte Scuola

Top4sin da oraper l'aggiornamento delle graduatorie e aggiorna le tue competenze professionali: 1 Master/Corsi di perfezionamento da 1500 ore e 60 cfu: 1 punto GPS, 3 punti ...Ilattribuito è di 0,60 per il personale amministrativo e 0, 30 per i collaboratori scolastici. Puoi scegliere tra: Eipass Ata Clicca qui per iscriverti Eipass 7 Moduli Users Clicca qui per ...