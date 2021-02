A quattro giorni dalla scomparsa dei genitori, Benno Neumair pensava ad andare dall’estetista (Di martedì 16 febbraio 2021) Ad appena quattro giorni dalla scomparsa dei genitori, Benno Neumair si è recato da un estetista per un trattamento di dermopigmentazione, utilizzando per la prenotazione il cognome della madre. Una vita normale, proseguita esattamente come se nulla fosse successo. Così sì è comportato, nei giorni successivi alla scomparsa dei genitori, Benno Neumair: preso dalle piccole L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 febbraio 2021) Ad appenadeisi è recato da un estetista per un trattamento di dermopigmentazione, utilizzando per la prenotazione il cognome della madre. Una vita normale, proseguita esattamente come se nulla fosse successo. Così sì è comportato, neisuccessivi alladei: preso dalle piccole L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : Torino, clochard ritrovato senza vita in corso Taranto: è il secondo in quattro giorni - murattiluvr : RT @sapphicrosmello: ma come fanno in casa a non rendersi conto che sono quattro giorni che non tocca cibo se non insalata - mimmo62 : Abbiamo quello che ci meritiamo, da giorni ormai sto Casalino è ospite in ogni trasmissione Tv e radio a dire sempr… - commentshipper2 : RT @sapphicrosmello: ma come fanno in casa a non rendersi conto che sono quattro giorni che non tocca cibo se non insalata - sapphicrosmello : ma come fanno in casa a non rendersi conto che sono quattro giorni che non tocca cibo se non insalata -