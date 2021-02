(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nicolòmolto presto diventerà padre (la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta e partorirà a breve), ma nonostante questo ora il suo cuore sembrerebbe essere impegnato altrove e no, questa volta non c’entra niente Madalina Ghenea. La nuova fiamma del calciatore della Roma sarebbe l’influencer ed exdedei, Chiara Nasti, dato che – come ricostruito da Giornalettismo – i due avrebbero passato San Valentino insieme con tanto di regalo romantico. Su Instagram, infatti, il giorno di San Valentino la Nasti ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò: a “smascherare” il tutto è stato il negozio che ha pubblicato sui social tutti gli screen incriminati., anche Neymar ha ...

StraNotizie : Zaniolo ha perso la testa per un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: ecco cosa le ha regalato - BITCHYFit : Zaniolo ha perso la testa per un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: ecco cosa le ha regalato - edoarwski : Zaniolo ha perso la dignità - sandocan82 : Lo abbiamo perso. Roma, Zaniolo tra l'aperitivo con Nicole Minetti e le voci sul bambino: 'E' un maschietto'… - MarcoMark1899 : @FootballAndDre1 @MatteoR2798 Pessina il Milan puó riprenderlo pagandolo la metá. Zaniolo lo avete perso definitiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo perso

Il Fatto Quotidiano

...riprendersi il tempo, il Faraone , che si è allenato anche ieri: voglia di campo e di normalità, per il 92 rientrato per brillare anche in ottica europeo. E a proposito di Europeo...- ...Come raccontato dalla conduttrice Mediaset , Elena haprematuramente il compagno per via di ... Il confronto conIl gesto di Ciro Immobile e Jessica Melena è stato molto apprezzato dalla ...Se più indizi fanno una prova, possiamo dire che tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti ci sia un flirt. L'influencer napoletana ha ricevuto un regalo di San Valentino che non lascia alcun dubbio Non si fe ...Dopo i vari rumors sulle presunte fiamme, in particolare quello su Madalina Ghenea, il calciatore della Roma sembrerebbe aver intrapreso un nuovo flirt. Appena venerdì scorso si erano susseguiti alcun ...