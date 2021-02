Zaia: “Ci hanno proposto lotti da 12 e 15 milioni di vaccini” (Di lunedì 15 febbraio 2021) VENEZIA – “Noi abbiamo un canale che ci propone 12 milioni di dosi, un altro che ce ne propone 15 milioni… E ci dicono che andiamo a caricarle in azienda, a prezzi in linea con quelli pagati finora”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. “Noi abbiamo scritto ad Aifa che dopo 10 giorni ci ha risposto di chiedere ad Arcuri, oggi il dottor Flor scriverà ad Arcuri”, continua Zaia. Il canale di fornitura fa riferimento al mercato europeo, ma non all’Unione europea, e questo consentirebbe di procedere. “La mia speranza è di aver scoperto una via di fornitura nuova e che l’Italia possa giovarne… Noi la portiamo in dote sta cosa, non so più come spiegarlo”, conclude Zaia. IL VENETO SCRIVE AD ARCURI PER L’ACQUISTO AUTONOMO DI VACCINI, “E SENZA OMISSIS” Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) VENEZIA – “Noi abbiamo un canale che ci propone 12 milioni di dosi, un altro che ce ne propone 15 milioni… E ci dicono che andiamo a caricarle in azienda, a prezzi in linea con quelli pagati finora”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. “Noi abbiamo scritto ad Aifa che dopo 10 giorni ci ha risposto di chiedere ad Arcuri, oggi il dottor Flor scriverà ad Arcuri”, continua Zaia. Il canale di fornitura fa riferimento al mercato europeo, ma non all’Unione europea, e questo consentirebbe di procedere. “La mia speranza è di aver scoperto una via di fornitura nuova e che l’Italia possa giovarne… Noi la portiamo in dote sta cosa, non so più come spiegarlo”, conclude Zaia. IL VENETO SCRIVE AD ARCURI PER L’ACQUISTO AUTONOMO DI VACCINI, “E SENZA OMISSIS”

riotta : Nota a piè pagina: da tempo qui notavamo che dentro la #Lega l'ala di governo Giorgetti-Zaia sta ingabbiando gli es… - infoitinterno : Zaia contro i tecnici: 'Lockdown? Questi parlano tanto perché non hanno alcuna responsabilità' - ferillo2 : @zaiapresidente Chiusi gli impianti sciistici. Non avete rispetto per i lavoratori. Inutile incolpare il governo, a… - MKunimito : @Francescaclick @LucianoSiri68 @borghi_claudio @Marko_Morandi @Cartabellotta Se Zaia e Giorgetti hanno commissariat… - frau_simonetta : #conferzastampa #zaia Grandi #Danni !!!! Hanno ragione da vendere oggi @zaiapresidente Sarebbe il caso di valutare… -