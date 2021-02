Xiaomi lancia la Winter Sale Week 3 sul Mi Store online: ecco i prodotti in offerta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Continuano le promozioni invernali di Xiaomi, arrivate ormai alla terza settimana. Valide da oggi 15 febbraio e fino a domenica 21 febbraio, le promozioni di “Winter Sale Settimana 3” riguardano soprattutto gli smartphone a marchio Xiaomi e Redmi, ma anche numerosi prodotti dell’ecosistema del colosso cinese. Va innanzitutto ricordato che tutti gli ordini di importo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 15 febbraio 2021) Continuano le promozioni invernali di, arrivate ormai alla terza settimana. Valide da oggi 15 febbraio e fino a domenica 21 febbraio, le promozioni di “Settimana 3” riguardano soprattutto gli smartphone a marchioe Redmi, ma anche numerosidell’ecosistema del colosso cinese. Va innanzitutto ricordato che tutti gli ordini di importo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Xiaomi lancia la Winter Saler Week 3 sul Mi Store online: ecco i prodotti in offerta - 24h_Tecnologia : Xiaomi lancia una lampada da comodino pensata per coccolarvi: Da Xiaomi arriva la lampada Midian Zero Blue Music At… - PlanetR7_ : Xiaomi lancia una lampada da comodino pensata per coccolarvi - TuttoTechNet : Xiaomi lancia una lampada da comodino pensata per coccolarvi #xiaomi - TuttoAndroid : Xiaomi lancia una lampada da comodino pensata per coccolarvi -