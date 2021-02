Wto, Ngozi Okonjo-Iweala nominata direttrice generale del commercio mondiale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ngozi Okonjo-Iweala, 66 anni, economista, è stata nominata direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio. Okonjo-Iweala è stata ministra delle Finanze della Nigeria dal 2003 al 2006 prima e dal 2011 al 2015 poi. È la prima donna a rivestire tale incarico, che svolgerà da marzo ad agosto 2025. Sostituisce Roberto Azevedo, dimessosi il 31 agosto 2020. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021), 66 anni, economista, è statadell’Organizzazionedelè stata ministra delle Finanze della Nigeria dal 2003 al 2006 prima e dal 2011 al 2015 poi. È la prima donna a rivestire tale incarico, che svolgerà da marzo ad agosto 2025. Sostituisce Roberto Azevedo, dimessosi il 31 agosto 2020. L'articolo proviene da Italia Sera.

MediasetTgcom24 : Commercio, Ngozi Okonjo-Iweala nominata al vertice del Wto: è la prima donna #Wto - tsga0 : Okonjo-Iweala Formally Becomes WTO DG Nigeria’s former Minister of Minister, Ngozi Ok - Alexandra0306 : RT @fisco24_info: Ngozi Okonjo-Iweala nominata al vertice del Wto: La prima donna e la prima africana a ricoprire l'incarico - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Commercio, Ngozi Okonjo-Iweala nominata al vertice del Wto: è la prima donna #Wto - Alexandra0306 : RT @LiaCeli: Meno male che qui l’elezione non dipendeva dal #Pd se no ci mandavano il solito capo corrente maschio bianco -