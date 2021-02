WTO | alla direzione l’economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala

Leggi su ck12

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’ex ministra delle Finanze, è stata nominata al vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). È la prima donna e la prima africana a rivestire l’incarico. L’Organizzazione mondiale del commercio, abbreviato in OMC (in inglese World Trade Organization, WTO), è un’organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. ha annunciato la nomina al termine della sessione speciale del Consiglio generale, il massimo organo dell’organizzazione, riunitosi oggi in modalità virtuale. Si tratta della prima donna, e prima africana, ad assumere il ruolo di direttrice generale. Entrerà in carica il 1° marzo prossimo fino al 31 agosto 2025, che potrà essere rinnovato per un altro mandato. Da direttore operativo ...