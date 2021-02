Willie Peyote a Sanremo 2021, chi è il rapper «sabaudo» di «Mai dire mai (la locura)» (Di lunedì 15 febbraio 2021) È nella quota rap di Sanremo 2021, il cantante Willie Peyote, che sul palco dell’Ariston presenta Mai dire mai (la locura). Per Willie Peyote, si tratta della prima volta al Festival, in gara tra i Campioni. La 71°edizione del Festival di Sanremo è “la ciliegina sulla torta” per un’artista considerato tra i più interessanti nella scena italiana, soprattutto per la sua cifra stilistica. È molto apprezzato, infatti, per la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per affrontare tematiche sociali. Chi è Willie Peyote Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985 da ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) È nella quota rap di, il cantante, che sul palco dell’Ariston presenta Maimai (la). Per, si tratta della prima volta al Festival, in gara tra i Campioni. La 71°edizione del Festival diè “la ciliegina sulla torta” per un’artista considerato tra i più interessanti nella scena italiana, soprattutto per la sua cifra stilistica. È molto apprezzato, infatti, per la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per affrontare tematiche sociali. Chi è, pseudonimo di Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985 da ...

repubblica : Willie Peyote, un guastatore a Sanremo: 'Al Festival con ironia, ma per parlare di cose serie' - canismvjor : allora chi la costruisce una macchina del tempo per andare avanti di quindici giorni e poter ascoltare la canzone di willie peyote - peyoteways : RT @mistellaz: Genialità in musica?? #Sanremo2021 @willie_peyote - Futuradio : RT @repubblica: Willie Peyote, un guastatore a Sanremo: 'Al Festival con ironia, ma per parlare di cose serie' - mistellaz : Genialità in musica?? #Sanremo2021 @willie_peyote -