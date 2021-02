Whirpool | Apetino Fim Cisl Campania | Giorgetti ed Orlando convochino subito tavolo di crisi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non c’è un minuto da perdere e,dopo il giuramento davanti al Capo dello Stato, ci aspettiamo che il Ministro dello Sviluppo Economicoe il Ministro del Lavoroundi confronto con le organizzazioni sindacali per affrontare le vertenze industriali al fine di trovare una soluzione per i metalmeccanici dellaa partire dalladi Napoli”. Lo scrive in una nota il segretario generale Fim, Raffaele, nel ricordare come “i lavoratori vedranno scadere definitivamente gli ammortizzatori sociali il 31 marzo 2021 con lo spettro annunciato dei licenziamenti dalla multinazionale americana”. “Come Fim...