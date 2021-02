Whatsapp, grossa novità in arrivo: si cambia (ancora) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Importanti novità per l’app di messaggistica più famosa del mondo, Whatsapp. Ecco quali sono le ultime notizie in tema di aggiornamenti e privacy. novità per Whatsapp Si ritorna a parlare del discusso aggiornamento di Whatsapp . Nelle scorse settimne, i nuovi termini di servizio avevano fatto scappare milioni di utenti, che si erano rifugiati su Telegram. Oggi, Facebook, proprietaria dell’app, ha dato il termine ultimo il 15 maggio prossimo per accettare i nuovi termini, che resettano la condivisione dei dati con Facebook. Chiunque non accetterà tale servizio, non potrà più accedere all’applicazione. Ma ci sono altre grosse novità per l’app di messaggistica istantanea più scaricata al mondo. E ‘stata infatti annunciata un nuovo tool, chiamato Read later – leggi dopo ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Importantiper l’app di messaggistica più famosa del mondo,. Ecco quali sono le ultime notizie in tema di aggiornamenti e privacy.perSi ritorna a parlare del discusso aggiornamento di. Nelle scorse settimne, i nuovi termini di servizio avevano fatto scappare milioni di utenti, che si erano rifugiati su Telegram. Oggi, Facebook, proprietaria dell’app, ha dato il termine ultimo il 15 maggio prossimo per accettare i nuovi termini, che resettano la condivisione dei dati con Facebook. Chiunque non accetterà tale servizio, non potrà più accedere all’applicazione. Ma ci sono altre grosseper l’app di messaggistica istantanea più scaricata al mondo. E ‘stata infatti annunciata un nuovo tool, chiamato Read later – leggi dopo ...

zazoomblog : Whatsapp grossa novità in arrivo: si cambia (ancora) - #Whatsapp #grossa #novità #arrivo: - Rosskitty77 : Ma davvero c?è chi usa ancora questa??????? WhatsApp, la (grossa) novità in arrivo: 'dimenticarsi' di rispondere div… - AntonellaBat70 : Disinstallarla e d'obbligo cominciamo a far capire a questa gente che siamo noi a decidere della nostra vita e non… - lillydessi : WhatsApp, la (grossa) novità in arrivo: 'dimenticarsi' di rispondere diventerà impossibile -… - Luca95524342 : RT @romatoday: WhatsApp, la (grossa) novità in arrivo: 'dimenticarsi' di rispondere diventerà impossibile -