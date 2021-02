WhatsApp, cambia il modo di comunicare: novità mozzafiato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’altra grandissima novità su WhatsApp che cambia per sempre il modo di comunicare. Gli utenti restano senza parole ed apprezzano l’aggiornamento. Non si fermano le novità su WhatsApp pronta a cambiare il modo di comunicaere e riavvicinare così gli utenti. Infatti l’app di Menlo Park si è resa conto di dover fidelizzare nuovamente con gli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’altra grandissimasucheper sempre ildi. Gli utenti restano senza parole ed apprezzano l’aggiornamento. Non si fermano lesupronta are ildi comunicaere e riavvicinare così gli utenti. Infatti l’app di Menlo Park si è resa conto di dover fidelizzare nuovamente con gli L'articolo proviene da Inews.it.

failedbougie : io che voglio scrivere una cosa divertente su WhatsApp ?? correttore automatico che mi cambia le parole e rovina tutto - infoitscienza : WhatsApp, dopo le proteste la chat cambia ancora le regole per la privacy - Gpzap2 : Una nuova funzione di WhatsApp cambia il modo di usare i gruppi | Libero Tecnologia - Lief_txt : @dockyard_ Ecco appunto. Ma poi se hai una tua foto come icon cambia qualcosa? Cioè a mia nonna che come icon di wh… - Remeggiare : @ricpuglisi Cambia nome al gruppo whatsapp -