Volley | Olimpica blitz a Napoli | Sacs battuta 3 a 1

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Finalmente. La formazione biancoverde guidata da Domenico Amodeo conquista i primi tre punti stagionali abattendo per 3 a 1 in trasferta laTeamWorld in una gara bella ed emozionante e che ha visto gli uomini in maglia biancoverde giocare dal primo all’ultimo pallone. Una vittoria frutto soprattutto della concentrazione e della grande difesa messa in campo da De Falco e compagni che non hanno lasciato cadere a terra niente e poi in attacco con Cefariello e Rescignano hanno affondato i colpi. I set sono stati tutti equilibrati con l’che ha sprecato solo un buon vantaggio nel secondo set facendo rientrare in partita gli avversari. Nella gara è stato evidente un netto miglioramento anche da un punto di vista fisico come si ...

