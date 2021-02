“Vola basso!”. Live, botte da orbi da Barbara D’Urso: Carina Cascella è una furia contro Alba Parietti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella puntata di San Valentino di Live Non è la D’Urso protagoniste del confronto con le cinque sfere sono state Alba Parietti e Rita Rusic. A far discutere è stata Karina Cascella, tra gli sferati, che si è detta contraria alla showgirl. Nel dettaglio, l’ex opinionista di Uomini e Donne l’ha accusata di essere sempre al centro di ogni cosa, di avere un ego sproporzionato e presenziare troppo nei programmi televisivi e sui social “con i suoi sermoni”. La madre di Francesco Oppini ha replicato sottolineando come la Cascella vada spesso davanti alle telecamere a parlare di lei e poi si è difesa: “I sermoni li faccio con la mia faccia, tu sulla mia“. Chi segue Alba sui social saprà sicuramente che è solita pubblicare lunghi messaggi d’affetto, considerazioni personali e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella puntata di San Valentino diNon è laprotagoniste del confronto con le cinque sfere sono statee Rita Rusic. A far discutere è stata Karina, tra gli sferati, che si è detta contraria alla showgirl. Nel dettaglio, l’ex opinionista di Uomini e Donne l’ha accusata di essere sempre al centro di ogni cosa, di avere un ego sproporzionato e presenziare troppo nei programmi televisivi e sui social “con i suoi sermoni”. La madre di Francesco Oppini ha replicato sottolineando come lavada spesso davanti alle telecamere a parlare di lei e poi si è difesa: “I sermoni li faccio con la mia faccia, tu sulla mia“. Chi seguesui social saprà sicuramente che è solita pubblicare lunghi messaggi d’affetto, considerazioni personali e ...

Rossella_Ao_Ara : @FattoreOscuro @kristianii10 Tanto qui ormai se vola basso...?? - zazoomblog : Live Non è la d’Urso Karina Cascella attacca Alba Parietti: “Vola basso” - #d’Urso #Karina #Cascella #attacca - magicaGrmente22 : Il Paese muore e questo è lo spettacolo. Karina Cascella vs Alba Parietti a Live Non è la D’Urso/ “A me non piaci,… - chiara_lizzi : @ehiidemii Davvero pierpaolo troppo buono. Se fosse stato qualcun altro lo prendeva a schiaffi o ma come si permett… - vuoiC0ndurreTu : RT @ale_dopamina: Pierpaolo:'I miei mi hanno educato ' Cosa stai insinuando ? Cosa ? Un consiglio: Non nominare mamma Armanda , non farlo… -