Visti gli ultimi incidenti, Zoom spiega facile facile come si rimuove il filtro del gattino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha fatto molto discutere, in settimana, la vicenda dell’avvocato Rod Ponton che, durante una udienza di un processo in Texas, non è riuscito a disattivare il filtro del gatto che – oltre che su tante altre applicazioni – è utilizzato anche su Zoom. Il suo video, messo in rete dal giudice Roy Ferguson, è diventato virale e ha mostrato, ancora una volta, i limiti di questa nostra vita in remoto, in cui basta un piccolo problema tecnico per rendersi ridicoli (vi risparmiamo la rassegna su episodi molto diversi e che contemplavano webcam lasciate accese per sbaglio e azioni poco idonee da essere trasmesse in pubblico). Comunque, per ovviare almeno al problema del filtro del gatto e per evitare – citiamo testualmente dalla pagina a cui facciamo riferimento – le cat-astrofi, Zoom ha realizzato una guida per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha fatto molto discutere, in settimana, la vicenda dell’avvocato Rod Ponton che, durante una udienza di un processo in Texas, non è riuscito a disattivare ildel gatto che – oltre che su tante altre applicazioni – è utilizzato anche su. Il suo video, messo in rete dal giudice Roy Ferguson, è diventato virale e ha mostrato, ancora una volta, i limiti di questa nostra vita in remoto, in cui basta un piccolo problema tecnico per rendersi ridicoli (vi risparmiamo la rassegna su episodi molto diversi e che contemplavano webcam lasciate accese per sbaglio e azioni poco idonee da essere trasmesse in pubblico). Comunque, per ovviare almeno al problema deldel gatto e per evitare – citiamo testualmente dalla pagina a cui facciamo riferimento – le cat-astrofi,ha realizzato una guida per ...

