Visegrad | 30 anni fa Così Budapest e Varsavia hanno seppellito il sogno europeista e ora sfidano chi li ha aiutati

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio ricorrono trent’dalla nascita del Patto di, sono sicuro che l’evento verrà celebrato molto discretamente. Perché è unversario tristanzuolo. Lo festeggeranno infatti i sovranisti e i nemici dei diritti, delle libertà e della democrazia che si sono impossessati del potere in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia (queste ultime due a quel tempo ancora Cecoslovacchia). Eppure, le premesse erano state ben diverse. Spirava nel cuore dell’Europa appena liberata dal giogo del comunismo un vento libertario, che voleva spazzar via il lungo sonno dei regimi fedeli al Cremlino. La caduta del Muro di Berlino aveva alimentato grandissime speranze ed altrettante aspettative nei Paesi del cosiddetto “Blocco di” che avevano cacciato i governi fantoccio di Mosca ed avevano ...

Roma, 15 feb 09:51 - Si terrà oggi un webinar in occasione del trentennale del gruppo di(V4). L'evento è organizzato in collaborazione con l'ambasciata...C'era una buona idea alla base del gruppo di, il V4, che è nato però come V3, perché la ... Lei ha 64e dal 1980 fa il giornalista, è stato anche corrispondente a Mosca, ricorda benissimo ...Di Massimo Congiu per Affarinternazionali.it – Trent’anni fa nasceva il Gruppo di Visegrád (V4). Il 15 febbraio 1991 i Paesi firmatari erano tre: Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, che avevano ...Insieme i Paesi del gruppo di Visegrad (V4 - Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) possono fare molto di più. Lo ha scritto ...