Virologi d' accordo sullo stop allo sci  Crisanti | Ora siamo nei guai

Leggi su agi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia”. È quanto consiglia il professor Giorgio Palù, virologo, presidente dell'agenzia italiana del farmaco Aifa in un'intervista al Corriere della Sera. Perché, dice, “le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera-estate si mitigano” pertanto “dobbiamo aver fiducia! Spingendo sulla vaccinazioni e rinunciando per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di riaperture”. Quindi, osserva, la terza ondata “si può evitare” in quanto “in una fase discendente della curva epidemica, anche se lenta. Non è il momento di distrazioni. Fino a che l'abbassamento dell'Rt non sarà significativo tutti noichiamati a rispettare le misure di protezione individuale ed evitare gli assembramenti”. E le ...