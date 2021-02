Virginia Raffaele, Fiorello e la “cotta” inaspettata: “Avevo il diario pieno delle sue foto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un concentrato di talento, bellezza e simpatia, questa è Virginia Raffaele che, un paio di anni fa, ha svelato di aver avuto una “cotta” per l’iconico Fiorello: “Avevo il diario pieno delle sue foto”, riuscite a immaginare come ha reagito il grande artista? “Avevo il diario pieno delle sue foto”: Virginia Raffaele, Fiorello e la cotta inaspettata (fonte getty)Virginia Raffaele è un’esplosione di energia, un concentrato di bellezza, talento e simpatia. Una donna che ha saputo conquistare passo dopo passo, lavorando duramente, il ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un concentrato di talento, bellezza e simpatia, questa èche, un paio di anni fa, ha svelato di aver avuto una “” per l’iconico: “ilsue”, riuscite a immaginare come ha reagito il grande artista? “ilsue”:e la(fonte getty)è un’esplosione di energia, un concentrato di bellezza, talento e simpatia. Una donna che ha saputo conquistare passo dopo passo, lavorando duramente, il ...

_carotino : *screams in virginia raffaele che entra in studio da victoria cabello farfugliando questa canzone* - GalantoMassimo : Virginia Raffaele al telefono in diretta su RTL 102.5 con Ornella Vanoni ?? #suite1025 - bursercel : bella raga so arrivate le rompicoglioni a cacarmi il cazzo per il video di Virginia Raffaele che imita Belén - PaolaPiaGalasso : RT @massyscalinci: Mahmood e Virginia Raffaele sempre nel mio cuore ?? - King424392 : E dopo due settimane con Virginia Raffaele ospite è tornato Mago Forrest e Orietta Berti @chetempochefa #CTCF -