Vinicio Capossela | “Bestiario d’amore” piano e voce

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Da, dopo aver ascoltato per decine e decine di volte: Canzoni a manovella, pensavo di aver veramente ascoltato tutto. Lui invece queste cose non le fa, quindi decide di sbalordire ogni volta e in modo totalmente inaspettato.è il top della musica italiana? Dal mio personale punto di vista direi proprio di sì. Capossella è in grado di usare tutti i generi musicali a suo piacimento, con totale disinvoltura e originalità. Un album denso di significato che si apre al suo mondo, con una visione dello stesso originale e un po’ sofferente.colpisce ancora mi verrebbe da dire, ma purtroppo non posso parlare per tutti, in quanto, come tutti i geni ribelli,va amato. Per parlareai tempi del grande ...