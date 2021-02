Vince Albin Kurti, il "Che del Kosovo" che sogna la Grande Albania (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama “Autodeterminazione”, Vetëvendosje, il partito che ha trionfato alle elezioni parlamentari in Kosovo. Non è stato un fulmine a ciel sereno. Il principale partito di opposizione si è svegliato questa mattina ampiamente avanti rispetto agli avversari politici: con il 99% delle schede scrutinate, il partito della sinistra nazionalista albanese anti-establishment, guidato da Albin Kurti, ha ottenuto il 48,19% delle preferenze. Seconda forza del paese, il Partito democratico del Kosovo (PDK) del presidente dimissionario Hashim Thaci con il 17,35%, mentre la Lega democratica (LDK), formazione di centro-destra del premier uscente Avdullah Hoti, si è fermata al 13,8%. Numeri che confermano quanto già espresso dagli elettori nel 2019 (il 2,5% in meno rispetto a quelli che si sono recati al seggio ieri) quando ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama “Autodeterminazione”, Vetëvendosje, il partito che ha trionfato alle elezioni parlamentari in. Non è stato un fulmine a ciel sereno. Il principale partito di opposizione si è svegliato questa mattina ampiamente avanti rispetto agli avversari politici: con il 99% delle schede scrutinate, il partito della sinistra nazionalista albanese anti-establishment, guidato da, ha ottenuto il 48,19% delle preferenze. Seconda forza del paese, il Partito democratico del(PDK) del presidente dimissionario Hashim Thaci con il 17,35%, mentre la Lega democratica (LDK), formazione di centro-destra del premier uscente Avdullah Hoti, si è fermata al 13,8%. Numeri che confermano quanto già espresso dagli elettori nel 2019 (il 2,5% in meno rispetto a quelli che si sono recati al seggio ieri) quando ...

