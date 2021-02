Vigilia di Barcellona-Psg | le dichiarazioni di Koeman

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alladi-Psg, big match della prima giornata valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League, in programma martedì 16 febbraio 2021 alle ore 21, ha parlato il tecnico dei blaugrana, Ronalddi-Psg: cosa ha detto? Queste le parole del tecnico del, Ronald, alladel match contro il Psg: “Il Psg è un’ottima squadra, possiede tanta qualità: saranno due partite molto belle. Abbiamo commesso degli errori in difess ultimamente, ma fanno parte del.calcio. Tuttavia non ho.dubbi che i miei giocatori sapranno difendere contro una squadra forte come il Psg. Un dispositivo tattico può dominare e frenare la qualità individuale dei nostri avversari. Ma ...