VIDEO Prada Cup | il rientro festante di Luna Rossa alla base dopo il 4-0

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Davvero un inizio migliore non poteva esserci perle prime quattro regate della finale dellaCup il consorzio italiano è in vantaggio per 4-0 su Ineos Uk. Dominio in ogni condizione di gara, sia con vento leggero che con raffiche al limite del regolamento.le brutte battute d’arresto nel corso del round robin, quando la barca italiana aveva dovuto alzare bandiera bianca, passando per le semifinali contro American Magic,si è riscattata nelle ultime due notte italiane e con due doppiette sta dettando legge. Andare sul 4-0 è stato fondamentale, dato che la finale dellaCup si gioca su una serie davvero lunga, al meglio delle 13 regate. Nelseguente ilfestoso di ...

Gian Luca Pasini per gazzetta.it LUNA ROSSA 1 A ripensare a quello che aveva detto Ben Aislie alla fine della prima giornata della finale della Prada Cup, 'Luna Rossa non ha punti deboli', forse il baronetto inglese aveva già ...Davvero un inizio migliore non poteva esserci per Luna Rossa: dopo le prime quattro regate della finale della Prada Cup il consorzio italiano è in vantaggio per 4-0 su Ineos Uk. Dominio in ogni condiz ...Il primo fine settimana della Finale di Prada Cup si è chiuso con Luna Rossa in vantaggio per 4-0 su Ineos Team UK. Ricordiamo che si tratta di una serie al meglio delle 13 regate, dunque occorrerà vi ...