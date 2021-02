VIDEO MotoGP, presentata la nuova Yamaha M1: Maverick Vinales e Fabio Quartararo, coppia di piloti rinnovata (Di lunedì 15 febbraio 2021) presentata quest’oggi la nuova Yamaha M1 che darà l’assalto al Mondiale 2021 di MotoGP. Dopo stagioni di grandi delusioni, la Casa dei tre diapason punta su una nuova coppia di piloti per riportare l’iride a Iwata. Il duo sarà composto, infatti, dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo, visto che Valentino Rossi correrà nel Team Petronas al fianco di Franco Morbidelli da quest’annata, avendo comunque un trattamento da ufficiale. Una M1 con delle forme sinuose e una livrea più elegante, ma comunque sulla falsariga di quella dell’anno passato. Le vere differenze saranno nel cuore della moto, con un motore profondamente rivisto e un telaio pensato per sfruttare meglio gli pneumatici ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)quest’oggi laM1 che darà l’assalto al Mondiale 2021 di. Dopo stagioni di grandi delusioni, la Casa dei tre diapason punta su unadiper riportare l’iride a Iwata. Il duo sarà composto, infatti, dallo spagnoloe dal francese, visto che Valentino Rossi correrà nel Team Petronas al fianco di Franco Morbidelli da quest’annata, avendo comunque un trattamento da ufficiale. Una M1 con delle forme sinuose e una livrea più elegante, ma comunque sulla falsariga di quella dell’anno passato. Le vere differenze saranno nel cuore della moto, con un motore profondamente rivisto e un telaio pensato per sfruttare meglio gli pneumatici ...

