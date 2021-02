Vicenza-SPAL: probabili formazioni e tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio 2021 alle 14.00 al Romeo Menti si disputerà Vicenza-SPAL, gara valida per la 24° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata il Vicenza ha pareggiato 1 a 1 in casa della Salernitana con Giacomelli che ha risposto al vantaggio iniziale di Aja. Entrambi i gol sono arrivati negli ultimi minuti del secondo tempo. I veneti occupano la 12° posizione in classifica a quota 26 punti, assieme al Brescia, a -5 dal Pisa e a -6 da Pordenone e Frosinone. La SPAL ha pareggiato in casa 1 a 1 contro la capolista Empoli. A sbloccare il match nel primo tempo è stato Mancuso, a cui poi nella ripresa ha risposto l’ex Chievo Esposito su calcio di rigore. Gli estensi si trovano al settimo posto in classifica con 36 punti, a -2 da Venezia e Salernitana. Per la squadra di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio 2021 alle 14.00 al Romeo Menti si disputerà, gara valida per la 24° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha pareggiato 1 a 1 in casa della Salernitana con Giacomelli che ha risposto al vantaggio iniziale di Aja. Entrambi i gol sono arrivati negli ultimi minuti del secondo tempo. I veneti occupano la 12° posizione in classifica a quota 26 punti, assieme al Brescia, a -5 dal Pisa e a -6 da Pordenone e Frosinone. Laha pareggiato in casa 1 a 1 contro la capolista Empoli. A sbloccare il match nel primo tempo è stato Mancuso, a cui poi nella ripresa ha risposto l’ex Chievo Esposito su calcio di rigore. Gli estensi si trovano al settimo posto in classifica con 36 punti, a -2 da Venezia e Salernitana. Per la squadra di ...

