Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 17:45 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 17:35 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA NOSTRA Regione: FILE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. CODE POI SULLA VIA ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA PONTINA SI STA IN FILA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A Roma. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA LA COLOMBO E LA VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E AREDATINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)DEL 15 FEBBRAIOORE 17:35 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA NOSTRA: FILE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. CODE POI SULLA VIA ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA PONTINA SI STA IN FILA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA LA COLOMBO E LA VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E AREDATINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...

