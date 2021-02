Viabilità, lavori di ripristino in Provincia. Di Maria: “Scontiamo anni di ritardi nella manutenzione” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOggi pomeriggio il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha presieduto una nuova riunione della task force sulla Viabilità, con la partecipazione del Dirigente Tecnico Angelo Carmine Giordano e dei Responsabili dei tronchi Michelangelo Panarese e Salvatore Minicozzi, allargata al Direttore generale Nicola Boccalone e al Responsabile del Servizio finanziario Serafino De Bellis. Il Presidente Di Maria ha fatto nuovamente il punto sui lavori e sugli interventi svolti degli ultimi 3 giorni per mettere in sicurezza la Viabilità Provinciale dopo le intense precipitazioni di questo ultimo periodo. I lavori in corso consentiranno la riapertura al traffico della Strade Provinciale n. 18 Pastene – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOggi pomeriggio il Presidente delladi Benevento, Antonio Di, ha presieduto una nuova riunione della task force sulla, con la partecipazione del Dirigente Tecnico Angelo Carmine Giordano e dei Responsabili dei tronchi Michelangelo Panarese e Salvatore Minicozzi, allargata al Direttore generale Nicola Boccalone e al Responsabile del Servizio finanziario Serafino De Bellis. Il Presidente Diha fatto nuovamente il punto suie sugli interventi svolti degli ultimi 3 giorni per mettere in sicurezza lale dopo le intense precipitazioni di questo ultimo periodo. Iin corso consentiranno la riapertura al traffico della Stradele n. 18 Pastene – ...

