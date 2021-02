Via libera dell'Oms al vaccino Astrazeneca. Autorizzata la distribuzione nei Paesi poveri (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Oms ha dato l’approvazione d’emergenza per il vaccino anti-Covid di Astrazeneca, un passaggio che apre la strada alla distribuzione di centinaia di milioni di dosi ai Paesi svantaggiati fino ad ora privi di immunizzazione. Lo ha annunciato l’agenzia delle Nazioni Unite in un comunicato stampa. La procedura aiuta i Paesi che non hanno i mezzi per determinare da soli l’efficacia e la sicurezza di un farmaco ad avere un accesso più rapido alle terapie e consente al dispositivo Covax, impostato per garantire un accesso equo al vaccino, di iniziare la distribuzione.Un’analoga autorizzazione era stata data a gennaio al vaccino Pfizer. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Oms ha dato l’approvazione d’emergenza per ilanti-Covid di, un passaggio che apre la strada alladi centinaia di milioni di dosi aisvantaggiati fino ad ora privi di immunizzazione. Lo ha annunciato l’agenziae Nazioni Unite in un comunicato stampa. La procedura aiuta iche non hanno i mezzi per determinare da soli l’efficacia e la sicurezza di un farmaco ad avere un accesso più rapido alle terapie e consente al dispositivo Covax, impostato per garantire un accesso equo al, di iniziare la.Un’analoga autorizzazione era stata data a gennaio alPfizer.

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Covid, Oms ha approvato l'uso di emergenza per il vaccino AstraZeneca

L' Organizzazione mondiale della sanità ha concesso l'autorizzazione d'emergenza all'uso del vaccino anti - Covid messo a punto da AstraZeneca e Università di Oxford. Il via libera, annunciato dalla stessa agenzia delle Nazioni Unite in un comunicato stampa , permetterà una diffusione più rapida del vaccino a livello globale, soprattutto nei Paesi fino ad ora privi di ...

