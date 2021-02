Verso il finale di L.A.’s Finest 2, i penultimi episodi in onda il 15 febbraio su FoxCrime (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si avvicina il finale di L.A.’s Finest 2, il poliziesco al femminile con Gabrielle Union e Jessica Alba in onda ogni lunedì in prima serata su FoxCrime: quello del 15 febbraio è il penultimo appuntamento con la seconda stagione della serie, che terminerà col tredicesimo episodio il 25 febbraio. Prima serie tv del servizio via cavo americano Spectrum, L.A.’s Finest è stata distribuita in diversi Paesi: in Italia è arrivata in anteprima assoluta su FoxCrime nel 2020 e quest’anno la stessa rete ha trasmesso la seconda stagione. Ora la programmazione si avvia Verso il finale di L.A.’s Finest 2, che vedrà ancora una volta Sydney “Syd” Burnett (Gabrielle ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si avvicina ildi L.A.’s2, il poliziesco al femminile con Gabrielle Union e Jessica Alba inogni lunedì in prima serata su: quello del 15è il penultimo appuntamento con la secstagione della serie, che terminerà col tredicesimoo il 25. Prima serie tv del servizio via cavo americano Spectrum, L.A.’sè stata distribuita in diversi Paesi: in Italia è arrivata in anteprima assoluta sunel 2020 e quest’anno la stessa rete ha trasmesso la secstagione. Ora la programmazione si avviaildi L.A.’s2, che vedrà ancora una volta Sydney “Syd” Burnett (Gabrielle ...

