Verratti carica il PSG in vista del Barcellona | “Vogliamo ripetere il percorso dello scorso anno”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Così Marcosi è espresso alla vigilia della sfida contro il, come riportato dal sito ufficiale del PSG: “È una partita bellissima da giocare, tutti la aspettano, è normale. Devi stare mentalmente bene per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo fatto un grandeloripeterlo in questa stagione. Siamo una squadra intelligente che impara dai propri errori, il calcio è imprevedibile ma bisogna giocare al 100%. Daremo tutto”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Verratti carica

alfredopedulla.com

