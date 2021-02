Verona Parma probabili formazioni: Juric punta su Lasagna in attacco (Di lunedì 15 febbraio 2021) Verona-Parma, probabili formazioni; diversi indisponibili sia per Juric che D’Aversa per la sfida in programma questa sera al Bentegodi Si chiude con Verona-Parma allo stadio Bentegodi, questa sera alle ore 20.45, la 22esima giornata del campionato di Serie A. Diverse indisponibilità per Juric he per la sfida di questa sera dovrà fare a meno degli infortunati Benassi, Ceccherini, Favilli e Kalinic oltre che degli squalificati Faraoni e Zaccagni. Per sopperire alle assenze il tecnico dei veneti punterà su una difesa a tre composta da Lovato, Gunter e Dawidowicz; un centrocampo a 4 con Lazovic, Tameze, Ilic e Dimarco a fare da scudo a Bessa e Barak che si aggireranno alle spalle dell’unica punta Lasagna. Assenze pesanti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021); diversi indisponibili sia perche D’Aversa per la sfida in programma questa sera al Bentegodi Si chiude conallo stadio Bentegodi, questa sera alle ore 20.45, la 22esima giornata del campionato di Serie A. Diverse indisponibilità perhe per la sfida di questa sera dovrà fare a meno degli infortunati Benassi, Ceccherini, Favilli e Kalinic oltre che degli squalificati Faraoni e Zaccagni. Per sopperire alle assenze il tecnico dei veneti punterà su una difesa a tre composta da Lovato, Gunter e Dawidowicz; un centrocampo a 4 con Lazovic, Tameze, Ilic e Dimarco a fare da scudo a Bessa e Barak che si aggireranno alle spalle dell’unica. Assenze pesanti ...

