Verona-Parma | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiude la 22a giornata di Serie A con la sfida del Monday Night tra. Una gara delicatissima per gli emiliani penultimi in classifica che non possono più sbagliare. Queste le: Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna.(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Grassi; Gervinho, Cornelius, Karamoh. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

