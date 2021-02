(Di lunedì 15 febbraio 2021) Antoninnel pre della sfida tra.La mezzala della compagine scaligera è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per introdurre il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I gialloblu arrivano da due sconfitte consecutive e vogliono riconquistare i tre punti contro una squadra, come quella crociata, in enorme difficoltà di risultati e prestazioni. Anche in merito a questo aspettoha voluto sottolineare come la gara del Bentegodi sia stata preparata nel migliore dei modi, così che ilpossa rialzare la testa dopo due uscite che non hanno garantito punti a Juric e ai suoi. Ecco le parole del centrocampista:"lacon grande attenzione, anche perché siamo consapevoli del ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Hellas Verona-Parma, le formazioni ufficiali: niente chance per Zirkzee, gioca Cornelius - _SiGonfiaLaRete : Le formazioni ufficiali di #VeronaParma - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Verona-Parma, le formazioni ufficiali: ducali alla ricerca di punti dec… - Mediagol : #Verona-#Parma, Barak: 'Preparato bene la partita, le assenze pesano ma abbiamo un punto di forza' - SSportNetwork : Verona: Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna Parma: Sepe; Conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Parma

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Commenta per primo Il Milan non riesce a vincere quando va in svantaggio. I rossoneri in ben 6 occasioni è andato sotto nel punteggio, e mai è riuscito a ribaltare la situazione. Controe Genoa sono arrivati 3 pareggi, mentre contro Juventus, Atalanta e Spezia sono arrivate 3 sconfitte. Un dato da non sottovalutare che deve far riflettere Stefano Pioli, sottolinea ...Alle 20.45 fischio d'inizio per Verona-Parma che chiude la 22esima giornata di serie A. Ecco le scelte dei due allenatori, con Lasagna unica punta nell'Hellas mentre nel Parma in difesa ...Juric sceglie Colley e Lovato, a centrocampo gioca Ilic con Tameze. Nel Parma c'è Conti come esterno, dal 1' anche Grassi.